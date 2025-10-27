Zonguldak Kozlu'da Oto Galeriye Ateş: Şüpheli Ç.E. Tutuklandı

Olayın Ayrıntıları

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir oto galeriye tabancayla ateş edildi. Olay, 25 Ekim gece saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ç.E. belinden çıkardığı tabancayla galeri camlarına 3 el ateş etti ve bölgeden uzaklaştı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Sabah iş yerini açan galerici, camlardaki kurşun izlerini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin incelemesi sonucu saldırganın Ç.E. olduğu belirlendi.

Şüpheli, olaydan bir gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

İlave bilgi: Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

