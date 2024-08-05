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Zonguldak'ta 12 Günlük Aramanın Sonuçları: Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Devrek ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki İsmet Abalı'nın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:12
Zonguldak'ta 12 Günlük Aramanın Sonuçları: Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Zonguldak'ta Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 gündür kayıp olan bir kişi, ormanlık bir alanda ölü olarak bulundu. 24 Temmuz tarihinde evinden ayrılan İsmet Abalı (74) için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Arama Çalışmaları

Abalı'nın cansız bedenine ulaşmak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzman iz takip köpekleri ve drone desteğiyle geniş bir arama gerçekleştirdi. Çalışmalar, köyünün 2 kilometre uzağındaki Yılancakuz mevkisinde yoğunlaşıldı.

Cenaze ve Otopsi Süreci

Arama çalışmaları sonucunda bulunan Abalı'nın cesedi, ilgili incelemelerin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından ailenin ve yakınlarının büyük bir üzüntü yaşadığı bildirildi.

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