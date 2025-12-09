DOLAR
Zonguldak’ta 14 milyon m³ Atık Su Karadeniz’e Deşarj Edildi — TÜİK 2024

TÜİK 2024 verilerine göre Zonguldak'ta 14 milyon 68 bin m³ atık su Karadeniz'e deşarj edildi; belediyeler kaynaklardan 36 milyon 37 bin m³ su çekti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:58
Zonguldak’ta atık suyun büyük bölümü Karadeniz’e aktı

TÜİK 2024 "Su ve Atıksu İstatistikleri" verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait "Su ve Atıksu İstatistikleri" raporunu yayımladı. Ülke genelinde su kaynaklarından toplam 20,3 milyar metreküp su çekilirken, bunun 7,5 milyar metreküplük kısmı belediyeler tarafından kullanıma sunuldu.

Zonguldak özelinde belediyelerin yıl boyunca kaynaklardan çektiği su miktarı 36 milyon 37 bin metreküp olarak kaydedildi. Su temininde en büyük payı barajlar alırken, temin dağılımı şöyle gerçekleşti: 23 milyon 619 bin metreküp barajlardan, 6 milyon 830 bin metreküp kuyulardan ve 5 milyon 589 bin metreküp su kaynaklarından sağlandı. Dağıtılan toplam su miktarı ise 29 milyon 297 bin metreküp olarak bildirildi.

Atık suyun adresi: Karadeniz

Raporun en dikkat çeken kısmı atık su yönetimine ilişkin veriler oldu. Zonguldak’ta belediye kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen toplam atık su miktarı 20 milyon 186 bin metreküp olarak tespit edildi. Bu atık suların büyük bölümü doğrudan denize bırakıldı: 14 milyon 68 bin metreküp atık su Karadeniz'e deşarj edildi.

Kalan atık su dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: 4 milyon 794 bin metreküp akarsulara, 1 milyon 324 bin metreküp ise diğer alıcı ortamlara verildi.

Veriler, Zonguldak özelinde su arzı, dağıtımı ve atık su yönetimi arasındaki dengenin izlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

