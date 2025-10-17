Zonguldak'ta 2 Doktora 'Görevi Kötüye Kullanma' İddiası — Adli Kontrolle Serbest

Güncelleme: Adli süreç eklendi

Soruşturma kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan iki doktor, ifade süreçlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

İddialara göre yaklaşık bir yıl önce C.K. (27), sevgilisi M.A. (27)'nın zorlamasıyla kent merkezindeki bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı M.B.'ye başvurdu. İşlem sırasında rahminde parça kalması üzerine C.K., daha sonra Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine giderek, burada doktor F.T. tarafından ikinci kez kürtaj yaptırdı.

Yaklaşık 6 ay önce sevgilisi tarafından terk edildiğini iddia eden C.K., "zorla kürtaj yapıldığı" gerekçesiyle M.A. ve iki doktordan şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

Soruşturma çerçevesinde M.B. Ankara'da, F.T. ile sağlık çalışanı H.K. ise Zonguldak'ta, irtikap, görevi kötüye kullanma ve çocuk düşürtme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Doktorların ifadelerinde işlemleri kadının rızasıyla gerçekleştirdiklerini belirttikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; sağlık çalışanı H.K. serbest bırakıldı. M.B. ve F.T., savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

