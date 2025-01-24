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Zonguldak'ta 2 Ton Lüfer Avlandığı Müjdesi

Zonguldak'ta balıkçılar, hava koşullarının uygunluğu sayesinde limana yaklaşık 2 ton lüferle döndü.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:35
Zonguldak'ta 2 Ton Lüfer Avlandığı Müjdesi

Zonguldak'ta Balıkçılardan Lüfer Avında Rekor

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, hava koşullarının elverişliliği sayesinde limana yaklaşık 2 ton lüfer ile döndü. Bu durum, balıkçıların yüzünü güldürürken, Kozlu Limanı'nda sevinçle karşılandı.

İstavritin kilogram fiyatı 100 lira, mezgitin 150 ila 200 lira, barbunun 200 ila 250 lira ve lüferin ise 300 ila 350 lira arasında satışa sunulması, tüketicilerin ilgisini çekti.

40 Yıllık Deneyimle Müjdeli Av

Kentte 40 yıldır balıkçılık yapan Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl lüfer açısından oldukça iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti. Kayhan, “Halk dilinde 'paşa balığı' olarak bilinen lüferin yakalanması bizi çok mutlu etti. 'Al da gel' adlı Karadeniz Ereğli teknemizle birlikte Kozlu sahilimizde 2 tona yakın lüfer yakaladık,” dedi.

Kayhan, bu yıl özellikle palamudun bolluğuna da dikkat çekerek, “Bu yıl istavrit ve mezgit de bol. Balıkçılar açısından bu sezon oldukça güzel geçiyor. Lüferin devamının geleceğini düşünüyoruz. Kıyılarda yakalanan lüfer, orta ölçekli balıkçılarımız tarafından avlanıyor,” ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 ton lüfer avladı. Hava koşullarının...

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 ton lüfer avladı. Hava koşullarının uygunluğundan dolayı avlama imkanı bulan balıkçılar, Kozlu Limanı'na yaklaşık 2 ton lüferle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 ton lüfer avladı. Hava koşullarının...

Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar, yaklaşık 2 ton lüfer avladı. Hava koşullarının uygunluğundan dolayı avlama imkanı bulan balıkçılar, Kozlu Limanı'na yaklaşık 2 ton lüferle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

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