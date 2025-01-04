Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne Tutuklandı

Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki E.M.K, boynuna ip dolanmış halde evinde ölü bulundu.

Anne C.K. Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan anne C.K (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan anne, suçunu itiraf ettiği öğrenildi. C.K'nin ifadesinde eşi M.K'nin, kız kardeşi C.Ç (17) ile ilişkisi olduğu iddiaları dikkat çekti.

M.K. Hakkında Soruşturma Devam Ediyor

Öte yandan, M.K. hakkında daha önce başlatılan "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçlamasına ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Cenaze Bartın'da Defnedildi

E.M.K'nin cenazesi, Zonguldak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Akman köyü'nde toprağa verildi. Burada dualar edilerek helallik alındıktan sonra çocuk, aile mezarlığına defnedildi.