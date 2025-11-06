Zonguldak’ta 3 Ayrı Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı, Çok Sayıda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çaycuma ve Devrek'te düzenlenen 3 operasyonda 922 g kubar esrar, 208 g toz esrar, 8 g bonzai ve diğer maddeler ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:08
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ve Devrek ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Jandarma, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden Çaycuma ve Devrek sınırlarındaki üç ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda elde edilen bulgular arasında 922 gram kubar esrar, 208 gram toz esrar, 82 gram kenevir tohumu, 8 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza yer aldı.

Ele Geçirilen Diğer Eşyalar ve Hukuki Süreç

Aramalarda ayrıca 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 adet kuru sıkı tabanca bulundu. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

