Zonguldak'ta 403 Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocaklarına Yoğun Denetim

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2024 yılı itibarıyla yürütülen denetimler neticesinde 403 ruhsatsız maden ocağının kapatıldığını ve 533 ton kaçak kömür ele geçirildiğini duyurdu.

Denetimlerde Kararlılık Ve Başarı

Hacıbektaşoğlu, genel asayiş ve güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın daha huzurlu ve güvenli bir şehir haline geldiğini belirtti. 2025 yılının daha aydınlık bir gelecek inşası için önemli adımlar atacakları bir yıl olacağını vurguladı.

Güvenlik Çalışmalarına Devam

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların güvenliği için yürütülen çalışmalara devam edileceğini ifade etti. Bu yıl boyunca toplumsal güvenliği sağlama adına önemli projeler uygulandığına dikkat çekti.

Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar

Hacıbektaşoğlu, ayrıca göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı 45 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar sonucunda 21 organizatör ile 122 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Yakalanan göçmenlerden 107'si sınır dışı edildi.

2024 Yılına Dair İstatistikler

Vali, kaçak maden ocaklarıyla mücadelede bu yıl 1010 denetim yapıldığını ve bu denetimlerde 217 adli ve idari işlem gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca, 2023 yılına kıyasla denetimlerdeki artışın %5, kapatılan ocak sayısındaki artışın ise %59 oranında olduğunu belirtti. Ele geçirilen kaçak kömür miktarının 2023'te 133 ton iken, 2024 yılında 533 ton seviyesine ulaştığını da sözlerine ekledi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu (ortada), genel asayiş ve güvenlik toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Hacıbektaşoğlu, bu yıl ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimler sonucu 403 ocağın kapatıldığını, 533 ton kaçak kömür ele geçirildiğini bildirdi.