Zonguldak'ta 6 Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Faaliyetten Men Edildi

Zonguldak'ta, ruhsatsız olarak işletildiği belirlenen 6 maden ocağının faaliyetleri sonlandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu ocaklara yönelik titizlikle yürütülen operasyon sonucunda, 70 metre ray, vagon, vinç ve hava kompresörü gibi önemli malzemeleri ele geçirdi.

Imha Süreci Başladı

Türk Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından ruhsaatsız işletilen ocaklar imha edildi. Ayrıca, ocakların orman sınırları içerisinde bulunması nedeniyle ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağının faaliyetleri sonlandırıldı. Ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağında 70 metre ray, vagon, vinç ve hava kompresörü ele geçirildi.