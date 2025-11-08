Zonguldak'ta 75 Yaşındaki Burhanettin Şen Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta üç gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Burhanettin Şen, evinde kanlar içinde ölü bulundu; otopsi ve güvenlik kamerası incelemesi başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:28
Olayın Ayrıntıları

Zonguldak'ta yaşayan 75 yaşındaki Burhanettin Şen, kendisinden üç gündür haber alınamaması üzerine yakınları tarafından kontrol edilmek amacıyla dairesinde ziyaret edildi.

Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'ta bulunan Aras Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşayan Şen'e ulaşamayan yakınları, daireye girdiklerinde Şen'i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Şen'in oğlu, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Soruşturmada Son Durum

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, dairede detaylı inceleme yaptı. Şen'in cenazesi, ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna otopsi için nakledildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve dairede zorlama izi olup olmadığını araştırıyor. Olayın aydınlatılması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

