DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
38,02 0,3%
ALTIN
2.886,3 -0,41%
BITCOIN
2.155.687,14 0,05%

Zonguldak'ta Abartı Egzozlu Araca 7 Bin 945 Lira Ceza Uygulandı

Zonguldak'ta abartı egzoz kullanan sürücüye yüksek ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:41
Zonguldak'ta Abartı Egzozlu Araca 7 Bin 945 Lira Ceza Uygulandı

Zonguldak'ta Abartı Egzozlu Araç Denetimi

Zonguldak'ta, abartı egzoz ve havalı süspansiyonla yol alan bir sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 bin 945 lira ceza kesildi.

Trafik Ekiplerinin Denetimi

Gazipaşa Caddesi'nde, trafik ekiplerince yapılan denetim sırasında O.A. isimli sürücü tarafından kullanılan 34 ZT 6711 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde, aracın abartı egzoz ve havalı süspansiyon taşıdığı tespit edildi.

Ceza ve Trafikten Men İşlemleri

Sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi. Olay sonrası, sürücü ceza makbuzunu aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Abartı egzozlu otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları, New York'ta Çocuk Cinayetini Görüşecek
3
İtalya Başbakanı Meloni, BM Geleceğin Zirvesi'nde Önceliklerin Altını Çizdi
4
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB Genel Sekreteri Sannino ile Görüşme Gerçekleştirdi
5
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidliği Yaptı
6
Zonguldak'ta Abartı Egzozlu Araca 7 Bin 945 Lira Ceza Uygulandı
7
Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Zubi, Orgeneral Gürak ile Buluştu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor