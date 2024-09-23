Zonguldak'ta Abartı Egzozlu Araca 7 Bin 945 Lira Ceza Uygulandı

Zonguldak'ta Abartı Egzozlu Araç Denetimi

Zonguldak'ta, abartı egzoz ve havalı süspansiyonla yol alan bir sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 bin 945 lira ceza kesildi.

Trafik Ekiplerinin Denetimi

Gazipaşa Caddesi'nde, trafik ekiplerince yapılan denetim sırasında O.A. isimli sürücü tarafından kullanılan 34 ZT 6711 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde, aracın abartı egzoz ve havalı süspansiyon taşıdığı tespit edildi.

Ceza ve Trafikten Men İşlemleri

Sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi. Olay sonrası, sürücü ceza makbuzunu aldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Abartı egzozlu otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.