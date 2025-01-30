Zonguldak'ta Afgan İşçinin Cesedi Yakıldı: Davada Esas Mütalaa Açıklandı

Zonguldak'ta, ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin yargılamada önemli gelişmeler yaşandı. Duruşma savcısı tarafından 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan esas hakkındaki mütalaada, 3'ü tutuklu 6 sanık için 1 yıldan 14 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Bilirkişi heyetinin incelemesine göre, olayla ilgili kaçak maden ocağının sahipleri H.K. ve E.G. ''asli kusurlu'' olarak değerlendirilirken, vinç operatörü S.K. ile Nourtani'nin ''tali kusurlu'' durumda olduğu belirtildi. Mütalaada, H.K. ve E.G. ile tutuksuz sanık S.K. hakkında ''bilinçli taksirle taksirle öldürme'' ve ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' suçlarından toplamda 3 yıl 2 aydan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanıklardan A.A. ve E.D. hakkında ise, maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemeleri ve cenazeyi yakma eylemleri dolayısıyla 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca tutuksuz sanık A.Ç. için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Dava ile ilgili yargılanma sürecinin 19 Şubat'ta devam edeceği belirtildi.

Olayın Ayrıntıları

Bölgedeki Kırat Mahallesi'nde 10 Kasım 2023 tarihinde yanmış halde cesedi bulunan Nourtani'nin, üç çocuk babası olduğu ve olaydan iki gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında yapılan operasyon sonucu, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden A.A, E.G. ve H.K. tutuklanırken, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nourtani'nin iş kazası sonucu fenalaşıp hareket edemez hale gelerek bir araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edildi. Nourtani'nin cesedinin bulunmasından dört gün önce jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız çalıştığı belirlenen maden ocağı patlayıcı ile kullanılamaz hale getirilmiş, ancak zanlıların yeni bir giriş açarak ocağı tekrar faaliyete soktukları tespit edilmiştir.