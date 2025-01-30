DOLAR
35,78 0,08%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.192,41 -0,64%
BITCOIN
3.775.385,36 -0,99%

Zonguldak'ta Afgan İşçinin Cesedi Yakıldı: Davada Esas Mütalaa Açıklandı

Zonguldak'ta yakılan Afgan işçi cesedinin davasında 6 sanık için hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:39
Zonguldak'ta Afgan İşçinin Cesedi Yakıldı: Davada Esas Mütalaa Açıklandı

Zonguldak'ta Afgan İşçinin Cesedi Yakıldı: Davada Esas Mütalaa Açıklandı

Zonguldak'ta, ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin yargılamada önemli gelişmeler yaşandı. Duruşma savcısı tarafından 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan esas hakkındaki mütalaada, 3'ü tutuklu 6 sanık için 1 yıldan 14 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Bilirkişi heyetinin incelemesine göre, olayla ilgili kaçak maden ocağının sahipleri H.K. ve E.G. ''asli kusurlu'' olarak değerlendirilirken, vinç operatörü S.K. ile Nourtani'nin ''tali kusurlu'' durumda olduğu belirtildi. Mütalaada, H.K. ve E.G. ile tutuksuz sanık S.K. hakkında ''bilinçli taksirle taksirle öldürme'' ve ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'' suçlarından toplamda 3 yıl 2 aydan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanıklardan A.A. ve E.D. hakkında ise, maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemeleri ve cenazeyi yakma eylemleri dolayısıyla 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca tutuksuz sanık A.Ç. için de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Dava ile ilgili yargılanma sürecinin 19 Şubat'ta devam edeceği belirtildi.

Olayın Ayrıntıları

Bölgedeki Kırat Mahallesi'nde 10 Kasım 2023 tarihinde yanmış halde cesedi bulunan Nourtani'nin, üç çocuk babası olduğu ve olaydan iki gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Ruhsatsız işletildiği öne sürülen maden ocağında yapılan operasyon sonucu, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden A.A, E.G. ve H.K. tutuklanırken, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nourtani'nin iş kazası sonucu fenalaşıp hareket edemez hale gelerek bir araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edildi. Nourtani'nin cesedinin bulunmasından dört gün önce jandarma ekipleri tarafından ruhsatsız çalıştığı belirlenen maden ocağı patlayıcı ile kullanılamaz hale getirilmiş, ancak zanlıların yeni bir giriş açarak ocağı tekrar faaliyete soktukları tespit edilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımları Tartışıyor
2
Borneo Adası'ndaki Sel ve Heyelanlar 5 Can Aldı
3
Ataşehir'de Kamyonet, Panelvan ve Otomobilin Karıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
4
Aile Bakanlığı'ndan Antalya'daki Yangın ile İlgili Açıklama
5
Mersin'de 'Sazan Sarmalı' Yöntemiyle Dolandırıcılık: 7 Zanlı Tutuklandı
6
Abdullah Zeydan'ın Yargılanmasına Devam Edildi: Duruşma 11 Şubat'ta
7
İstanbul Rektörleri Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları Oylamasında

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!