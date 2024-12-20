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Zonguldak'ta Afgan İşçinin Cesediyle İlgili Yargı Süreci Devam Ediyor

Zonguldak'ta, Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin yanmış cesedine ilişkin altı sanığın yargılanması sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:19
Zonguldak'ta Afgan İşçinin Cesediyle İlgili Yargı Süreci Devam Ediyor

Zonguldak'ta Afgan İşçinin Yanmış Cesedi Davası Başladı

Zonguldak'ta, ruhsatsız bir maden ocağında çalışırken hayatını kaybeden Vezir Mohammad Nourtani (50) adlı Afganistan uyruklu işçinin yanmış cesedine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Sanıklar Gözaltında ve Duruşmaya Katıldılar

Duruşmaya, üç tutuklu sanık A.A. (52), E.G. (34) ve H.K. (46) ile tutuksuz sanık S.K. (28) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar A.Ç. (46) ve E.D. (22) ise maktul ve sanıkların yakınlarıyla birlikte duruşma salonunda hazır bulundular.

Aile Mahkeme Sürecine Dâhil Oldu

Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, eşiyle çalışan iki iş arkadaşının dinlenilmesini talep etti. Maktulün avukatı Kerim Bahadır Şeker, yalnızca Nourtani'nin böbreğinin bulunduğu tarafın yakıldığını, bu duruma dair tanık olarak dinlenmesi gereken iki kişinin olduğunu belirtti. Şeker, tanıkların "böbrek alınma olayı"na dair bilgi sunduklarını vurguladı ve tarafsız bir kuruldan ölüm nedeni tespiti için rapor talep etti.

Sanıkların İfadeleri ve Mahkeme Tartışmaları

Sanık A.Ç., olay günü Nourtani'nin 19:50 civarında kömür getirip döktüğünü ifade ederek, "S.K. dışarı gelip maktulün bayıldığını söyledi. Yaklaşık 10-15 dakika içinde 'Böbrek alındı.' demeleri mümkün değil," dedi. Diğer sanık E.D. ise beraat talep etti. Duruşma sırasında taraf avukatları arasında gergin anlar yaşandı ve mahkeme heyeti duruşmaya ara vermek zorunda kaldı.

Olayın Arka Planı ve Soruşturmanın Gelişmeleri

Nourtani'nin yanmış cesedi, 10 Kasım 2023 tarihinde Zonguldak'ta bir ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında, ruhsatsız olarak işletilen maden ocağının sahiplerinden altı şüpheli gözaltına alındı. Nourtani'nin, olay günü iş sırasında fenalaşıp ormana götürülerek yakıldığı iddia edildi.

Adli tıp raporunun, Nourtani'nin ölüm nedenini belirlemediğini belirten avukat Şeker, tüm sanıkların 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şeker, sanıkların ifadelerinde ırkçılığa ilişkin beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını da EKLEDi.

Mahkeme Heyeti Kararlar Alıyor

Mahkeme heyeti, tanık dinlenilmesi ve yeni rapor alınması taleplerini reddederek tutuklu sanıkların durumunun devamına ve tutuksuz sanıklar için adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar verdi. Duruşmanın ardından avukat Şeker, duruşma sırasında sanık yakınları tarafından bir saldırı girişiminde bulunulduğunu ve bu durumu suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Olayın gelişmeleri ve duruşmaların sürdüğü süreç, bölge halkı ve hukuk camiasında geniş yankı buldu.

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin...

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker (solda), duruşma çıkışı gazetecilere açıklamada bulundu.

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