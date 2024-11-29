Zonguldak'ta Apartman Çatısında Yangın Paniği: Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Çatı Yangını Korkuttu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan 13 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe yol açtı. Fatih Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelen olayda, yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında apartmanın sakinleri güvenlik amaçlı olarak tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ayrıca, itfaiye ekiplerinin dumandan olumsuz etkilenmemesi için ayran dağıtımı yapıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı, ancak çatıda önemli hasar meydana geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.