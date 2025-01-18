Zonguldak'ta Baba ve Kızının Yaralanmasına Alkollü Sürücü Tutuklandı

Zonguldak'ta Baba Kızı Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı

Zonguldak'ta, baba ve kızının yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı. Olay, Kozlu ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. 67 AS 086 plakalı otomobiliyle özel halk otobüsünden inen H.O. (45) ve kızı A.E.O. (6) ya çarparak yaralanmalarına yol açan Zafer K. (25) gözaltına alındı.

Emniyet birimindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yapılan incelemelere göre, sürücünün ehliyetine bir ay önce el konulmuştu ve 180 promil alkollü olduğu belirlendi.

Baba ve kızının hastanedeki tedavileri ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Zonguldak'ta baba ve kızının yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı.

Zonguldak'ta baba ve kızının yaralanmasına neden olan ehliyetsiz ve alkollü sürücü tutuklandı.