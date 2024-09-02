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Zonguldak'ta Balık Pazarı Sezonu Başladı

Deniz av yasağının sona ermesiyle Zonguldak'taki balık pazarında hareketlilik artarak balık talebi yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:48
Zonguldak'ta Balık Pazarı Sezonu Başladı

Zonguldak'ta Balık Sezonu Canlandı

Deniz av yasağının sona ermesinin ardından, Zonguldak'taki balık pazarları hareketlendi. Balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek denizlere açılmanın heyecanını yaşadı.

Tezgahlar Dolu, Müşteriler Coşkulu

Limana dönen balıkçılar, palamut, mezgit ve istavrit gibi taze balıklarla tezgahlarını doldurdu. Müşteriler, kalabalık bir şekilde balıkları seçerken, fiyatlar ise palamut için kilogramda 75-100 lira, mezgit için 150 lira ve istavrit için 100 lira arasında değişiyor.

Balıkçı Bayram Yılmaz'ın Görüşleri

Kentte 45 yıldır balıkçılık yapan 70 yaşındaki Bayram Yılmaz, "Ete göre balığın çok uygun fiyata satıldığını" ifade ederek, "Karadeniz'in bu kesimlerinde, Ordu'ya kadar güzel palamut var. Geçen sene yoktu ama bu sene güzel başladı. İnşallah devam eder. Allah verecek, biz satacağız, vatandaş yiyecek." sözlerini dile getirdi.

Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara...

Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara...

Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara...

Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara...

Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

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