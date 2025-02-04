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Zonguldak'ta Baygın Çocuğun Otobüsten Düşmesi Soruşturma Başlattı

Zonguldak'ta halk otobüsünde baygınlık geçiren çocuğun düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:49
Zonguldak'ta Baygın Çocuğun Otobüsten Düşmesi Soruşturma Başlattı

Zonguldak'ta halk otobüsünde baygınlık geçiren bir çocuğun yola düşerek yaralanması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 23 Aralık 2024 tarihinde, T.Y.'nin kullandığı 67 M 8509 plakalı halk otobüsüne binen Osman Talha Taşkın (14), Müftü Mahallesi Meydanbaşı mevkisinde baygınlık geçirdi. Araç içi kameraya yansıyan görüntülere göre, otobüsün ön tarafına yaslanan çocuğun durumunu kontrol etmek isteyen sürücü, otobüsü durdurarak ön kapıyı açtı ve bu esnada Taşkın yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan çocuğu Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tomografide Taşkın'ın göz bölgesinde cilt altı kanama, dokularda ödem ve kafatasında iki noktada kırık tespit edildi.

Olay sonrası taburcu edilen Taşkın'ın babası Hüseyin Taşkın, sürücüden şikayetçi oldu ve Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Baba Hüseyin Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum otobüste baygınlık geçirdi. Sürücü kapıyı açtığında çocuk düştü. Kafasında kırık var ve ödem oluşmuş. Kanaması azalıyor, zamanla düzelecek inşallah." dedi. Taşkın, tedavi sürecinin devam ettiğini ve her hafta hastaneye gittiklerini belirtti.

Çocuk şu anda evde dinleniyor ve takip edilmesi gerekiyor.

Zonguldak'ta halk otobüsünde baygınlık geçiren çocuğun, sürücünün kapıyı açması sonucu yola...

Zonguldak'ta halk otobüsünde baygınlık geçiren çocuğun, sürücünün kapıyı açması sonucu yola düşerek yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Baba Hüseyin Taşkın, gazetecilere açıklama yaptı.

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