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Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga Davasında Cezalar Belirlendi

Zonguldak'taki bıçaklı kavgada sanıklar ağır ceza aldı. Bir kişi öldü, mahkeme kararını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:27
Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga Davasında Cezalar Belirlendi

Zonguldak'ta Bir Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Bıçaklı Kavga Davasında Karar Verildi

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga ile ilgili önemli bir karara imza attı. Olayın ardından sanıklar A.N. (51), M.E. (52), E.E.D. (18) ve tutuksuz sanık H.Ş. yargılandı.

Mahkeme Heyetinin Kararları

Dava duruşmasında, A.N. ve M.E., "kasten adam öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. E.E.D. ise "yardım ve yataklık" suçundan 8 yıllık hapis cezası aldı. H.Ş.'nin ise beraatine karar verildi.

Olayın Gelişimi

28 Ağustos tarihinde Alaplı'nın Yeniköy bölgesinde husumetli olan Rıza Akman Çağlayan (30) ile M.E. arasında bir bıçaklı kavga çıkmıştı. Çatışma sırasında Çağlayan yaralanmış ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Mahkeme kararının ardından, adliye çevresinde bulunan polis, tarafların yakınlarını güvenlik amacıyla uzaklaştırdı.

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