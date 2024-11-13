Zonguldak'ta Bıçaklı Saldırı: Eski Kız Arkadaşı ve Ablası Yaralandı

Zonguldak'ta eski kız arkadaşı ve onun ablasını bıçakla yaralayan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

38 yaşındaki Elif E. ve 42 yaşındaki Ecem E. ile karşılaşan Ş.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın iyice büyümesi üzerine Ş.S., iki kadına bıçakla saldırdı.

Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldıkları belirtilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Ş.S., polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.