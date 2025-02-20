Zonguldak'ta Çakalın Avı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Zonguldak'ta çakalın avladığı kediyi güvenlik kamerası kaydetti. Yaban hayvanının şehir merkezine inmesi endişe yarattı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:38
Zonguldak'ta Çakalın Avı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Zonguldak'ta, yerleşim alanına inen bir çakalın avladığı kediyle gerçekleştirdiği ilginç yolculuk, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ontemmuz Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde meydana gelen olayda, çakalın avlayıp yanına aldığı kedi ile caddede yürürkenki halleri dikkat çekti.

Görüntülerde, çakalın avladığı kediyi bir anda yolun ortasına bıraktığı ve çevresini kontrol ettikten sonra tekrar alarak uzaklaştığı anlar yer almakta. Olayın fark edilmesi, büfe sahibi Halil Alaca sayesinde oldu. Alaca, güvenlik kameralarının bakımını yapan kişinin geçmiş kayıtlara göz atarken durumu keşfettiğini belirtti.

Alaca, çakalın kamera ışığını fark etmesi üzerine avını bırakıp gittiğini, ardından kimsenin olmadığından emin olduktan sonra kediyi tekrar alıp götürdüğünü ifade etti. Ayrıca, komşularının kedi beslemesi nedeniyle mahalledeki kedi sayısının azaldığını, bu durumu yaban hayvanının avlandığını düşünerek daha dikkatli izlediklerini vurguladı.

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan ise çakalın ormandan aç kalmamak için şehre inme tercihini değerlendirdi. Alkan, "Çakal, avını kedi veya farklı bir hayvan olarak değil, yiyecek olarak görüyor. Çakallar açısından en büyük risk ise kuduz hastalığıdır; zira bu yaban hayvanları bu hastalığın taşıyıcısı olabilir. Sokak köpekleri bu yaban hayvanlarının şehirde dolaşmasına engel olan bir defans hattı görevi görebilir." şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta yerleşim birimine inen çakalın avladığı kediyle dolaşması güvenlik kamerasınca...

Zonguldak'ta yerleşim birimine inen çakalın avladığı kediyle dolaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Büfe sahibi Halil Alaca, gazetecilere açıklama yaptı.

Zonguldak'ta yerleşim birimine inen çakalın avladığı kediyle dolaşması güvenlik kamerasınca...

Zonguldak'ta yerleşim birimine inen çakalın avladığı kediyle dolaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Büfe sahibi Halil Alaca, gazetecilere açıklama yaptı.

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Zonguldak'ta Çakalın Avı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

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