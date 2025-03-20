Zonguldak'ta E-İhracat Zirvesi Düzenlendi

Zonguldak'ta E-İhracat Zirvesi Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Zonguldak'ta düzenlenen "E-İhracat Zirvesi"nde e-ticaretin önemine dikkat çekti. Kılıçkaya, "E-ticaretin, e-ihracatın bütün taraflarında bakanlık olarak varız, yol göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Zirve, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlendi. Çevrim içi katılım sağlayan Kılıçkaya, Türkiye'de e-ticaretin 2023 yılı itibarıyla yüzde 115 artış göstererek yaklaşık 1,86 trilyon lira (77,9 milyar dolar) bir hacme ulaştığını ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Temaları

Kılıçkaya, günümüzde ticaretteki en önemli iki konunun dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm olduğunu belirtti. Bakanlık olarak bu konularda yoğun çalışma içerisinde olduklarının altını çizen Kılıçkaya, e-ticaret ve e-ihracat konularında yaklaşık 4-5 yıl önce başlatılan destek paketlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Kılıçkaya, "E-ticaret nasıl yapılır? Dünyadaki trendler nasıldır? Hangi pazar yerleri daha ön plandadır?" gibi sorulara yönelik rehberler hazırladıklarını belirtti. "E-ticaretin, e-ihracatın bütün taraflarında bakanlık olarak varız, yol göstermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Zonguldak'ın Geleceği Hakkında Olumlu Mesajlar

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Zonguldak’ın geçmişte Türkiye’nin yıldız şehirlerinden biri olduğunu hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Zonguldak çok güçlü, lider vilayetlerden biri olacak." ifadelerini kullandı. Demir, yeni bir çabanın içerisindeki Zonguldak’ın lider konumuna dönmesi için kararlı adımlar attığını vurguladı.

Zirve, sunumların ardından sona ererken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Zonguldak Defterdarı Recep Serdar ve diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Zonguldak'ta, "E-İhracat Zirvesi" düzenlendi. Zirveye çevrim içi katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Zonguldak'ta, "E-İhracat Zirvesi" düzenlendi. Zirveye çevrim içi katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, konuşma yaptı.