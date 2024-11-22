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Zonguldak'ta Efe Baran Kazancı'nın Cenazesi Defnedildi

Zonguldak'ta tren kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı'nın cenazesi, düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:50
Zonguldak'ta Efe Baran Kazancı'nın Cenazesi Defnedildi

Zonguldak'ta Feci Tren Kazası

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, bakım treninin kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı'nın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan Efe Baran Kazancı için Karaelmas Mahallesi Şentepe Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende, çocuğun babası Nejdet ve askerden izinli gelen ağabeyi Enes Kazancı duygusal anlar yaşadı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Karaelmas Şentepe Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Törene Kazancı'nın aile yakınları, okul arkadaşları ile AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da katıldı.

Kazanın Detayları

Dün gerçekleşen kazada, Zonguldak-Filyos seferini yapan bakım treni, Göbü köyündeki hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan Sefer B. (52) yönetimindeki 67 AAV 850 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hem sürücü hem de Efe Baran Kazancı yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Ne yazık ki müdahalelere rağmen Efe Baran Kazancı yaşam savaşını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari...

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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