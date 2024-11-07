Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: 1 Tutuklama

Zonguldak'ta Usulsüzlük Skandalı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında usulsüzlük tespit edildi. İki şüpheliden biri tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Karadeniz Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen sınavda, S.K. (37) isimli adayın davranışları dikkat çekti. Sınav görevlileri, yaptığı hareketlerden dolayı adayı incelemeye aldı.

Ele Geçirilen Eşyalar ve Tutuklama Süreci

Yapılan araştırma sonucunda S.K.'nin üzerinde gizli kamera, kablosuz kulaklık, internet cihazı ve bir kumanda sistemi bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından Karadeniz Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, S.K.'nin sınav sorularını kamerayla aktardığını ve cevapların kulaklıkla kendisine ulaştırıldığını belirledi.

Adli Süreç

S.K. ile birlikte, bu düzeneği hazırlayarak cevapları ilettiği tespit edilen C.K. (40) de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.