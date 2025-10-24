Zonguldak'ta emekli madenci 2 milyon 582 bin lira dolandırıldı — 5 şüpheli tutuklandı

Kendini avukat olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle 2 milyon 582 bin lira yatıran emekli madenci O.A.'nın şikayetiyle 6 kişi gözaltına alındı; 5'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:47
Kendini avukat olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığı emekli madenci O.A. (46)'ya adına açılmış cinsel istismar davası olduğunu söyleyerek, verilen hesaba para yatırmasını istediği öğrenildi.

Şüphelilerin yönlendirmesiyle hesaba 2 milyon 582 bin lira yatıran O.A., bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek suç duyurusunda bulundu.

Polisin 6 ay süren soruşturması ve operasyon

Olayla ilgili şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucunda, Zonguldak'ın yanı sıra Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 1'i kadın olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliye süreci ve tutuklamalar

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. (18), U.P. (19), M.D. (25), S.A. (26) ve Y.B. (19) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

