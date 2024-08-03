Zonguldak'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Zonguldak'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'daki suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi. Filistin'e destek vermek ve İsrail'i kınamak amacıyla kentteki sendikaların üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Yürüyüş Madenci Anıtı'ndan Başladı

Yürüyüş, Madenci Anıtı'ndan başlayarak Zonguldak Valiliği önüne kadar sürdü. Eylemciler, İsrail aleyhine sloganlar atarak ve 10 aydır saldırılara maruz kalan Gazze halkına destek veren pankartlar taşıyarak yürüdüler.

Şehitler Anıtı'ndan Haykırış

Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Eğitimciler Birliği Sendikası Başkanı Sadettin Dede, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini vurguladı. Dede, Gazze Şeridi'nde tek bir güvenli noktanın bile bulunmadığını ifade etti.

Dede şunları kaydetti: "Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen ülkeler soykırıma destek veriyor. Küresel medya, sansür ve dezenformasyonla bu vahşeti gizlemeye çalışıyor."

Uluslararası Topluma Çağrı

Başkan Dede, Zonguldak'tan uluslararası topluma ve liderlere seslenerek, soykırımın durdurulması için insanların ayağa kalkması gerektiğinin altını çizdi. Konuşmanın ardından, suikasta uğrayan Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Yer Aldı

Yürüyüşe AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli başta olmak üzere sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldak'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Zonguldak'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Zonguldak'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Zonguldak'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.