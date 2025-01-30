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Zonguldak'ta Fırtınada Batan Yük Gemisi İçin 3 Tutuklama

Zonguldak'ta fırtınada batan 'Kafkametler' gemisi nedeniyle 3 kişi tutuklandı. Kazanın kusurlarına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:58
Zonguldak'ta Fırtınada Batan Yük Gemisi İçin 3 Tutuklama

Zonguldak'ta Fırtınada Batan Yük Gemisi İçin 3 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin sahibi olan 3 kişi, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili olarak Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı.

Kazanın Nedenleri Araştırılıyor

Alınan bilirkişi heyeti raporuna göre, gemi donatanı olan Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkililerinin, 'emniyetli yönetim sistemi' kurallarına aykırı davrandığı ve bu durumun kazada 'tali kusurlu' bulunduğu belirtildi. Söz konusu rapor doğrultusunda, işletme yetkilileri G.Ö, K.Ö. ve S.Ö.'nün ifadelerine başvuruldu.

Gemi Batışı ve Kurtarma Çalışmaları

Fırtına esnasında, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisi, Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak battı. Kazada, gemide bulunan 12 kişilik Türk mürettebatından 5'inin cesedine ulaşıldığı bilgisi edinildi.

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