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Zonguldak'ta Freni Boşalan Midibüs Park Halindeki Araçlara Çarparak Devrildi

Zonguldak'ta freni boşalan midibüs, park halindeki araçlara çarparak devrildi; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:10
Zonguldak'ta Freni Boşalan Midibüs Park Halindeki Araçlara Çarparak Devrildi

Zonguldak'ta Kaza: Freni Boşalan Midibüs Devrildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan bir midibüs, park halindeki iki araca çarparak devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza, E.K. tarafından kullanılan 67 AEA 738 plakalı işçi taşıyan midibüsün Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Cevizler kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, park halinde bulunan iki araca çarptıktan sonra, 2,5 metre yükseklikten yol ile bir apartman arasındaki boşluğa düştü.

Yaralılar, kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, park halindeki araçlardan biri tamamen kullanılamaz hale geldi, diğeri ise hasar gördü.

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