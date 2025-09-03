Zonguldak'ta Freni Patlayan Kömür Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Zonguldak'ta fren arızası faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Çaycuma'da orman yolunda kömür dağıtımı yapan kamyonet devrildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü koordinasyonunda köylere kömür yardımı sağlayan İbrahim Sarıkaya'nın (65) kullandığı 35 AJ 0453 plakalı kamyonet, Aliköy İmamlar Mahallesi'ndeki orman yolunda seyrederken freninin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İsmail Yüksel (33) ve Şevket Usta (57) yaralandı.

Araçta sıkışan Sarıkaya ve Usta, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Sarıkaya ve Usta, sevk işlemleri sırasında hayatlarını kaybetti.

Yaralı İsmail Yüksel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.