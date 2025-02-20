Zonguldak'ta Halk Otobüsü Şoförü, Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Zonguldak'ta bir halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergiledi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:11
Zonguldak'ta Halk Otobüsü Şoförü, Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Zonguldak'ta Hizmet Ön Planda

Zonguldak'ta, özel halk otobüsü şoförü Murat Turan, 18 Şubat tarihinde yaşanan bir olayla takdir topladı. Karadeniz Ereğli ilçesinde, Ömerli Mahallesi ile ilçe merkezi arasında sefer halindeyken, bir yolcu fenalaştı.

Olay Anı

Fenalaşan yolcunun durumu, araçtaki diğer yolcular ve yakını tarafından hemen fark edildi. Olayı gören şoför Murat Turan, tereddüt etmeden güzergahını değiştirdi ve yolcuyu Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Şoför Turan, yolcunun halini görünce oldukça üzüldüğünü ifade ederek, "İnsani duygularımla hareket ettim, tereddüt etmeden yolcuyu hastaneye yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Aracın dörtlülerini yakarak hastamızı hastaneye ulaştırdım. Gönlüm rahat, ilçemizi, insanımızı seviyoruz," dedi. Bu olay, otobüsün içindeki kamera tarafından görüntülendi.

Başarı Hikayesi

Murat Turan'ın bu özverili davranışı, toplumsal dayanışmanın ve insanlık duygularının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yolculuk esnasında sergilenen bu duyarlılık, Zonguldak halkının takdirini topladı.

Zonguldak'ta özel halk otobüsü şoförü Murat Turan, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek...

Zonguldak'ta özel halk otobüsü şoförü Murat Turan, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Turan, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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