Zonguldak'ta Hamsi Bolluğu: Tezgahlarda Fiyatlar Düştü

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:23
Zonguldak'ta balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Son günlerde hava şartlarının elverişli olması nedeniyle balıkçılar limana avladıkları bol miktarda hamsiyle dönüyor.

Tezgahlarda hamsinin yanı sıra mezgit de yoğun olarak satılıyor. Hamsi 100 ila 125, mezgit 150 ila 300 lira fiyat aralığında tüketiciye sunuluyor.

Balıkçılar Ne Diyor

Balıkçı Oktay Ertürk, gazetecilere, hamside bolluk yaşandığını ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesinin fiyatları düşürdüğünü belirtti. Ertürk, "Balık çok çıkar ucuz, az çıkar pahalı olur. Biz zaten 'Vatandaşlara ucuz balık yedireceğiz.' dedik." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu ise fiyat değişikliğinin av miktarıyla alakalı olduğunu söyleyerek, "Balığı 100 liraya bulmuşken kaçırmasınlar, alsınlar. Bu sezon satışlar çok güzel gidiyor. Palamut olmadı bu sene ama hamsi güzel oldu. Halkımız balık yesin." dedi.

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)