Zonguldak'ta Hasret Akkuzu'nun Ölümünde 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Ekim'de su kuyusunda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu davasında, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:59
Çaycuma'daki soruşturmada adli süreç sürüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 4 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Perşembe beldesi Helvacılar köyü yakınlarında 19 Ekim tarihinde su kuyusunda bulunan Akkuzu'nun ölümüyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

Sorguların ardından zanlılardan 3'ü ifadelerinin alınmasının sonrası serbest bırakıldı; diğerleri ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'da dün yakalanan olayın şüphelisi D.B.'nin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor. Zonguldak Valiliği, şüphelinin 22 Ekim'de Aydın'da yakalandığını açıklamıştı.

Kızılbel köyünde ikamet eden Akkuzu'nun ailesi, 13 Ekim tarihinde kızları için kayıp başvurusunda bulunmuş; devam eden arama çalışmalarında 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda ceset bulunmuştu.

Akkuzu'ya ait olduğu belirlenen cenaze, inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç yetkililerce sürdürülüyor.

