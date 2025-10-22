Zonguldak'ta Hasret Akkuzu Vakası: Şüpheli D.B. Aydın'da Yakalandı

Çaycuma'da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili şüpheli D.B. 22 Ekim'de Aydın'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:47
Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde üç gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu ile ilgili bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Zanlının Aydın'da ele geçirildiği bildirildi.

Olayın seyri

Ailenin 13 Ekim tarihinde kayıp başvurusu yapmasının ardından kolluk kuvvetlerince kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 19 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında Helvacılar köyü yakınlarında bir su kuyusunda cansız beden olduğu ihbarı alındı.

Olay yerine intikal eden ekiplerin ortak çalışması sonucu cenaze, aynı gün saat 15.00'te kuyudan çıkarıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp olan Akkuzu'ya ait olduğu, saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınlarının teşhisiyle tespit edildi. Cenaze, gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Soruşturma ve yakalama

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın tüm imkanlar kullanılarak titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. İl Jandarma Komutanlığının, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışması sonucunda, 22 Ekim'de olayın şüphelisi D.B. Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda soruşturmanın devam ettiği ve kamuoyuna gelişmelerin aktarıldığı belirtildi.

