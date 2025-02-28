Zonguldak'ta Hayvanseverin Desteklediği Yaralı Kedi Hayata Tutundu

Zonguldak'ta Yaralı Kediye Umut Oldu

Zonguldak'ta yaralı bir kedi, hayvansever Seda Mercan'ın çabaları sayesinde yaşama tutundu.

Kent merkezinde iki kişi tarafından yaralı halde bulunan kedi, hemen hayvan barınağına götürüldü. Barınak çalışanları durumu Seda Mercan'a bildirdi ve kedi, tedavisi için veteriner kliniğine nakledildi.

Diren'in Yoğun Bakım Süreci

Kedinin ismi "Diren" olarak belirlendi ve yoğun bakımda tedavisine başlandı. Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kediyle ilgili olarak acil bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Alkan, "Diğer patisinin alt tarafı tamamen koparılmış durumda, ama onu kurtarmaya çalışıyoruz ki geri kalan hayatına daha rahat ve konforlu devam edebilsin" dedi.

Kedinin bir patisi ile kuyruğunun ampute edildiğini belirten Alkan, "Kuyruğunu ampute ettik, çürüyen kısımlarını aldık ve dokuları canlandırmak için işlem yaptık" şeklinde konuştu.

Destek Yağdı

Seda Mercan, yaralı kediyi ilk gördüğünde şaşkınlık ve üzüntü hissettiğini belirterek, insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Kedinin görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından, birçok hayvanseverin destek için harekete geçtiğini ifade eden Mercan, Diren için bir yuva bulunduğunu müjdeledi.

Veterinerin açıklamalarına göre, kedinin yemek yemeye başlaması, iyileşme sürecindeki olumlu gelişmelerden biri oldu ve durumunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.