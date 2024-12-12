Zonguldak'ta Heyelan Sonrası Yol Yapımı İçin Mahalle Sakinlerinden Acil Talep

Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Çöken Yollar Mahalleliyi Endişelendiriyor

Zonguldak'ta, yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen heyelan, Karaelmas Mahallesi sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiliyor. Ekim ayında etkili olan kuvvetli yağışlar sonrasında Albayrak Sokak'ta gerçekleşen heyelan, mahalledeki yolları çökertti.

Yolların Yapılması İçin Acil Çağrı

Yetkililer tarafından yapılan incelemeler sonucunda, çöken yolun yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirlenmiş olsa da, bölgedeki evler için tahliye kararı verilmedi. Dolmuş güzergahı olan yol, toprak yığılarak ve tahta barikat konularak kapatıldı.

Mahalle sakini Yaşar Ar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, "Kuvvetli yağış sonrası meydana gelen heyelanı yetkililere bildirdik. Görevlilerden inceleme yapıldıktan sonra gerekenin yapılacağı belirtildi. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Her türlü mağduriyeti yaşıyoruz. Yolumuz yapılsın, başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Diğer bir mahalle sakini Azmi Çelik de durumu ifade ederek, "Tedirginiz ve ilgililerden acil yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Zonguldak Belediyesi yetkilileri, dolgu malzemesi temininin ardından çalışmaların 1-2 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.