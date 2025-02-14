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Zonguldak'ta İki Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız çalışan iki maden ocağı kapatılarak, ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:23
Zonguldak'ta İki Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta İki Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı

Zonguldak'ta yapılan denetimler sonucu, ruhsatsız işletildiği tespit edilen iki maden ocağı kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, kent merkezi ve Kilimli ilçesinde gerçekleştirildi.

Operasyon Sonrası Ele Geçirilenler

Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız işletilen bu maden ocaklarının çevresinde 130 metre ray, 4 vagon, 2 vinç, havalandırma motoru ve 2,5 ton kömür gibi malzemeler ele geçirildi. Söz konusu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.

Elde Edilen Malzemelerin Durumu

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca, yakalanan ocak sahibine yönelik adli işlem yapıldığı bildirildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağı kapatıldı. Kent merkezi ve Kilimli...

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağı kapatıldı. Kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağının çevresinde 130 metre ray, 4 vagon, 2 vinç, havalandırma motoru ve 2,5 ton kömür ele geçirildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağı kapatıldı. Kent merkezi ve Kilimli...

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağı kapatıldı. Kent merkezi ve Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 2 maden ocağının çevresinde 130 metre ray, 4 vagon, 2 vinç, havalandırma motoru ve 2,5 ton kömür ele geçirildi.

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