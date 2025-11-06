Zonguldak’ta İlkokul Öğrencileri 'Köklerden Geleceğe' İçin Fidan Dikti

Üzülmez İlkokulu öğrencileri, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Köklerden Geleceğe Nefes' protokolü kapsamında 'Yeşil Vatan' temasıyla fidan dikti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:04
Zonguldak’ta Öğrencilerden Doğaya Destek: Fidan Dikimi

‘Köklerden Geleceğe Nefes İşbirliği Protokolü’ kapsamında anlamlı etkinlik

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) tarafından yürütülen "Köklerden Geleceğe Nefes İşbirliği Protokolü" kapsamında Zonguldak’ta fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Üzülmez İlkokulu’nda "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen organizasyonda öğrenciler, elleriyle fidanları toprakla buluşturarak doğaya katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler "Yeşil Vatan Seferberliği"ne destek verdi ve küçük yaşta çevre bilinci kazanmanın önemini somut bir adımla gösterdi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının çocuklara doğa sevgisi ve orman bilinci aşılamak olduğunu belirtti. Yetkililer, benzer faaliyetlerin geleceğe yönelik farkındalığı arttırmada kritik rol oynayacağını vurguladı.

