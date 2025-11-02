Zonguldak'ta Kahvehane Saldırısı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Zonguldak Çaycuma'da kahvehane saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Coburlar köyündeki bir kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, O.Ö. (32) isimli şüpheli, Coburlar köyündeki kahvehaneye av tüfeğiyle gelerek, henüz belirlenemeyen nedenle rastgele ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67), ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Kasım Özcan ve Aydın Özbakış kurtarılamadı. Diğer iki yaralı Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin teslim olması ve soruşturma

Olayın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan O.Ö., daha sonra Çaycuma Adliyesi'ne giderek polise teslim oldu. Jandarma ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el koydu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin sevk edildiği bölgede jandarma, geniş güvenlik tedbirleri aldı ve soruşturma başlattı.

Şüphelinin geçmişine ilişkin bilgiler

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, O.Ö.'nün psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, ayrıca daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

