Zonguldak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Zonguldak'ta Kar Yağışı Eğitime Ara Verdirdi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Hacıbektaşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler çerçevesinde tedbirler alındığını ifade etti.

Tahminlere göre, yarın da aralıklarla devam edecek kar yağışlarının, zaman zaman kuvvetlenerek akşama kadar süreceğini belirten Hacıbektaşoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bu kapsamda yarın ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır.”

Vali Hacıbektaşoğlu, olumsuz hava koşullarına karşı tüm vatandaşların dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmelerini istedi.