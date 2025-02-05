DOLAR
35,89 0%
EURO
37,36 0,05%
ALTIN
3.303,79 0,04%
BITCOIN
3.495.379,57 0,14%

Zonguldak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Vali Hacıbektaşoğlu detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:59
Zonguldak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Zonguldak'ta Kar Yağışı Eğitime Ara Verdirdi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Hacıbektaşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler çerçevesinde tedbirler alındığını ifade etti.

Tahminlere göre, yarın da aralıklarla devam edecek kar yağışlarının, zaman zaman kuvvetlenerek akşama kadar süreceğini belirten Hacıbektaşoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bu kapsamda yarın ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır.”

Vali Hacıbektaşoğlu, olumsuz hava koşullarına karşı tüm vatandaşların dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmelerini istedi.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
2
Yüzme ile Hayallerine Yüzüyor: Yusuf Efe Milli Takım Hedefinde
3
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Kahramanmaraş Depremlerinde Hayatını Kaybedenler '04.17' Panosunda Yaşatılıyor
6
Bolu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
7
Samsun'daki İş Kazası: Gözaltındaki Üç Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda