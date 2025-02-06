Zonguldak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Vahim Durumda Etkiliyor

Zonguldak'ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, özellikle İstanbul güzergahında ulaşımın aksamasına neden oldu. Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar, sürücülerin hazırlıksız yakalanmasına yol açtı.

Bölgedeki kara yolunda, rampayı çıkmakta zorlanan tır sürücüleri ve yolda kalan bazı araçlar sürücüler için zor anlar yaşattı. Bu durum, yolda uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu.

Olay üzerine, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, anında harekete geçerek iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Zonguldak'ta sürücülerin dikkatli olmaları ve seyahat öncesi hava koşullarını takip etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bazı araçlar yolda kaldı, rampayı çıkmakta zorlanan tır sürücüleri araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bazı araçlar yolda kaldı, rampayı çıkmakta zorlanan tır sürücüleri araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.