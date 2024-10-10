Zonguldak'ta Kaybolan Kadın Ormandan Bulundu

Zonguldak'ta Ormanda Kaybolma Olayı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Çatalağzı beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Hayriye A., ormanda defne yaprağı toplarken kayboldu. Kadın, dün sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra akşam saatlerinde geri dönmemesi üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Arama Çalışmaları Başladı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iz takip köpekleri ve dron kullanarak hem karadan hem de havadan kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Aynı zamanda bölgedeki güvenlik kameraları da incelendi.

Yaklaşık 16 Saat Sonra Bulundu

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile gönüllü vatandaşların katılımıyla düzenlenen arama faaliyetleri sonucunda Hayriye A., yaklaşık 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Yapılan kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın bulundu.