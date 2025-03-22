Zonguldak'ta Kızılay Gönüllüleri Çocukları Sevindirdi

Zonguldak'ta Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları hediye paketleriyle çocukları sevindirerek güzel bir anı bıraktı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:11
Zonguldak'ta Kızılay Gönüllüleri Çocukları Sevindirdi

Zonguldak'ta Kızılay Gönüllüleri Sürpriz Hediyeleriyle Çocukları Sevindirdi

Zonguldak'ta Türk Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları hediye paketleriyle çocukların yüzünü güldürdü. Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, gönüllüler, çocuklara yönelik yaptıkları sürpriz etkinlik ile sevgi dolu anlar yaşattı.

Çocuklara Hazırlanan Sürpriz Paketler

Medine Yeşil Cami'de gerçekleşen etkinlikte, gönüllüler tarafından hazırlanan hediye paketlerinin içinde küçük ikramlar, notlar ve sürpriz hediyeler yer aldı. Bu paketler, çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi ve namaz çıkışı sürprizle dolu bir an yaşandı.

Başkan Kürşat Yağız'dan Açıklama

Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi Şube Başkanı Kürşat Yağız, etkinlik hakkında şu ifadeleri kullandı: "Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Çocukları da unutmadık ve onlara namaz öncesinde sürpriz hediyeler hazırladık. İçerisine hem Kızılayımızın maneviyatını anlatan küçük sözler hem de bu duyguyu yaşatabilecek sürpriz hediyeler koyduk. Amacımız, çocuklarımızın hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir anı bırakabilmekti."

Zonguldak'ta Türk Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları hediye paketleriyle çocukları sevindirdi....

Zonguldak'ta Türk Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları hediye paketleriyle çocukları sevindirdi. Gönüllüler tarafından hazırlanan, içinde küçük ikramlar, notlar ve sürpriz hediyeler yer alan paketler, Medine Yeşil Cami'de bulunan çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi.

Zonguldak'ta Türk Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları hediye paketleriyle çocukları sevindirdi....

Zonguldak'ta Türk Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları hediye paketleriyle çocukları sevindirdi. Gönüllüler tarafından hazırlanan, içinde küçük ikramlar, notlar ve sürpriz hediyeler yer alan paketler, Medine Yeşil Cami'de bulunan çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi.

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