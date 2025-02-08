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Zonguldak'ta Kömürlükte Başlayan Yangın Evi Sardı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Zonguldak'ta kömürlükten çıkan yangın, bir evde hasara yol açtı; 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 02:46
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 02:46
Zonguldak'ta Kömürlükte Başlayan Yangın Evi Sardı, 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Zonguldak'ta Kömürlükteki Yangın Evde Hasara Neden Oldu

Zonguldak'ta, Ontemmuz Mahallesi Nene Hatun Sokak'taki bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tek katlı müstakil bir eve sıçradı.

Acil Müdahale

Olayın ardından, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için hızlı bir müdahalede bulundu. Yangın sırasında evde ve kömürlükteki mutfak tüpleri, güvenlik amacıyla evin yanındaki boş alana taşındı. Yangın, ekiplerin etkili çalışmaları sonucu söndürüldü ancak olay, kömürlük ve evde önemli hasara yol açtı.

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