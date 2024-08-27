Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Zonguldak'ta Kundaklama Olayında 4 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta otomobilin kundaklanması sonucunda İstanbul'da yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı. Adli süreç başladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:49
Zonguldak'ta Kundaklama Olayında 4 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Kundaklama Olayı Gelişmeleri

Zonguldak'ta, park halinde bulunan bir otomobilin kundaklanmasına ilişkin İstanbul'da yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

Olayın Detayları

İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda, I.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı aracın alev alması güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Yangın, park halindeki diğer araçlara da sıçramıştı. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan araştırmalar sonunda, otomobili kundaklayan kişinin S.İ.B. olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olarak İstanbul'da bulunan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve Zonguldak'a getirildi.

Adli Süreç Başladı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi sırasında, bir şüphelinin yakını tarafından yapılan "Hami'yi kurtar" bağırışları dikkat çekti. Şüphelilerden Y.B. ifadesinin ardından serbest kalırken, Sabri İmdat B., Burak Ö., Ersin Y. ve Hami Sezgin B. tutuklandı. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, araç için verdikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle kundaklama eyleminde bulundukları iddia ediliyor.

Yangın Sonrası Hasar

Yangın sonucunda otomobil kullanılmaz hale gelirken, olay yerinde bulunan iki araç ve apartmanın dış cephesinde de hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi üzerine yapılan güvenlik kamerası incelemeleri, kundaklama şüphesini güçlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar