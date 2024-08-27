Zonguldak'ta Kundaklama Olayında 4 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Kundaklama Olayı Gelişmeleri

Zonguldak'ta, park halinde bulunan bir otomobilin kundaklanmasına ilişkin İstanbul'da yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.

Olayın Detayları

İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda, I.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı aracın alev alması güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Yangın, park halindeki diğer araçlara da sıçramıştı. Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan araştırmalar sonunda, otomobili kundaklayan kişinin S.İ.B. olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olarak İstanbul'da bulunan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve Zonguldak'a getirildi.

Adli Süreç Başladı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi sırasında, bir şüphelinin yakını tarafından yapılan "Hami'yi kurtar" bağırışları dikkat çekti. Şüphelilerden Y.B. ifadesinin ardından serbest kalırken, Sabri İmdat B., Burak Ö., Ersin Y. ve Hami Sezgin B. tutuklandı. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, araç için verdikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle kundaklama eyleminde bulundukları iddia ediliyor.

Yangın Sonrası Hasar

Yangın sonucunda otomobil kullanılmaz hale gelirken, olay yerinde bulunan iki araç ve apartmanın dış cephesinde de hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi üzerine yapılan güvenlik kamerası incelemeleri, kundaklama şüphesini güçlendirdi.