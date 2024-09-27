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Zonguldak'ta 'Kuyu-28' Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:44
Zonguldak'ta 'Kuyu-28' Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'taki Kuyu-28 Operasyonu Detayları

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 'Kuyu-28' operasyonunda, usulsüz rapor almaktan dolayı 7 zanlı gözaltına alındı. Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda, şüphelilerin emniyetteki işlemleri başarıyla tamamlandı.

Suçlamalar ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan 7 şüpheli arasında doktorlar, sağlık çalışanları ve bir muhtarın yer aldığı bildirildi. Şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarıyla, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Kapsamı

Yapılan incelemede, farklı şehirlerden 129 kişinin Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nden usulsüz rapor aldığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlükleri ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 58 ildeki tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 'Kuyu-28' operasyonunun 24 Eylül'de gerçekleştirildiği ve toplamda 160 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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