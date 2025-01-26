Zonguldak'ta Lastiğin Patlama Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, bir kişinin şişirdiği lastiğin patlaması anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kepez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı.

Olayın Detayları

25 yaşındaki iş yeri sahibi Samet Bayrak, tamir ettiği lastiği hava basarken birden patladı. Patlama sonucunda kolundan yaralanan Bayrak, olay yerine ihbar edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Video kayıtlarında, Bayrak'ın şişirdiği lastiğin bir anda patlamasıyla birlikte kolundan yaralanarak iş yerinin dışına çıktığı ve kendini yere bıraktığı görülmektedir. Sonrasında çevrede bulunanlar ve yakınlardaki jandarma personeli, Bayrak’a yardım etmek için hemen müdahale etti.