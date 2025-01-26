DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.741.741,02 0,12%

Zonguldak'ta Lastiğin Patlama Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zonguldak'ta lastiğin patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Lastik patlaması sonucu yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:35
Zonguldak'ta Lastiğin Patlama Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zonguldak'ta Lastiğin Patlama Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, bir kişinin şişirdiği lastiğin patlaması anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kepez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı.

Olayın Detayları

25 yaşındaki iş yeri sahibi Samet Bayrak, tamir ettiği lastiği hava basarken birden patladı. Patlama sonucunda kolundan yaralanan Bayrak, olay yerine ihbar edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Video kayıtlarında, Bayrak'ın şişirdiği lastiğin bir anda patlamasıyla birlikte kolundan yaralanarak iş yerinin dışına çıktığı ve kendini yere bıraktığı görülmektedir. Sonrasında çevrede bulunanlar ve yakınlardaki jandarma personeli, Bayrak’a yardım etmek için hemen müdahale etti.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'da Kadın, İsrail Askerlerine Meydan Okudu
2
Ankara Valisi Vasip Şahin, Şehit Astsubay Ufuk Akıncı'nın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
3
İzmir'de Kamyondan Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı
4
Diyarbakır'da 'Dünya Kudüs Haftası' İçin Anlamlı Yürüyüş
5
Yunus Emre Enstitüsü Libya'da Merkez Açmaya Hazırlanıyor
6
UNIFIL'den İsrail Ordusuna Uyarı: Sivillere Ateş Açmaktan Kaçının
7
İsrail İHA'sı Batı Şeria'daki Cenaze Törenine Bombalı Saldırı Düzenledi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler