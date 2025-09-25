Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 işçi hayatını kaybetti, 4 kurtarıldı

Zonguldak Kilimli'de TTK Karadon ocağında meydana gelen göçükte 5 işçiden biri yaşamını yitirdi, 4 işçi kurtarıldı; cenaze morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:01
Olay ve kurtarma çalışmaları

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle bir göçük meydana geldi.

Olayda 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından 4 işçi kurtarıldı, bir işçi ise göçük altında cansız halde bulundu.

Hafif yaralanan bir madenci ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ocaktan çıkarılan madenci Orhan Maskar (44)'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Valinin açıklaması

Zonguldak Valisi Mustafa Hacıbektaşoğlu, hastaneye gelerek madencinin ailesine başsağlığı diledi. Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 12.15'te göçük ihbarı aldıklarını bildirdi.

Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bunlardan 3'ü göçük anında kaçarak kurtuldu. 2 işçimiz göçük altında kaldı. 2 işçimizden biri yaralı olarak kurtarıldı, şuuru açık, hayati tehlikesi yok, az önce ziyaret ettik. Maalesef 1 işçimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Orhan Maskar işçimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, madencilerimize geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışması tamamlandı. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun."

Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirmeler yetkili kurumlar tarafından sürdürülecektir.

