Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi kurtarıldı

Kilimli'de eksi 263 kotunda meydana gelen göçükte 5 işçiden 4'ü kurtarıldı; 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, cenazesi morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:38
Olay ve kurtarma çalışmaları

Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 5 işçi mahsur kaldı. Olay, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında meydana geldi. Göçüğün nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında 4 işçi göçük altından çıkarıldı, hafif yaralanan 1 madenci ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can kaybı ve son durum

Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda göçük altında kalan diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ocaktan çıkarılan madencinin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve maden içindeki güvenlik incelemeleri sürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Hacıbektaşoğlu, hastane önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

