Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi kurtarıldı

Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi kurtarıldı

Olay ve kurtarma çalışmaları

Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 5 işçi mahsur kaldı. Olay, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında meydana geldi. Göçüğün nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında 4 işçi göçük altından çıkarıldı, hafif yaralanan 1 madenci ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can kaybı ve son durum

Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda göçük altında kalan diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ocaktan çıkarılan madencinin cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve maden içindeki güvenlik incelemeleri sürüyor.

