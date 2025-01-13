Zonguldak'ta Maden İşçileri Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

Zonguldak'ta maden işçileri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:56
Zonguldak'ta Maden İşçileri Anadolu Ajansı'nın Oylamasına Katıldı

Zonguldak'taki Maden İşçileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Zonguldak'ta maden işçileri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara destek verdiler.

Bu yılki oylama, işçilerin gözünden madencilik hayatını ve zorlu yaşam koşullarını gözler önüne seriyor. İşçiler, çekimleriyle hem kendi çalışmalarını hem de sektördeki zorlukları dile getiriyor.

Yüksek motivasyon ve özveri ile çalışan maden emekçileri, oylamaya katılarak tüm Türkiye'nin dikkatini madencilik alanına çekmeyi hedefliyorlar. Bu önemli etkinlik, farklı alanlardaki yetenekleri bir araya getirirken, işçilerin de azminin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Oylamaya katılan işçiler, Anadolu Ajansı'nın bu girişiminin önemine de vurgu yaparak, maden sektörünün daha fazla görünürlük kazanmasını arzu ettiklerini ifade ettiler.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında...

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan maden işçileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında...

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan maden işçileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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