Zonguldak'ta Madende Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı, 1'i İçin Kurtarma Sürüyor

Kilimli'deki Karadon maden ocağında eksi 263 kotunda meydana gelen göçükte 5 işçiden 4'ü kurtarıldı, 1 işçi için çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:32
Kilimli — Karadon'da acil kurtarma çalışmaları

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olay, eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Göçük sonucu toplam 5 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu 4 işçi göçük altından çıkarıldı. Bir işçinin kurtarılması için arama ve müdahale çalışmaları halen devam ediyor.

Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından alınarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, kalan işçinin sağ salim kurtarılması için çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

