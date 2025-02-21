Zonguldak’ta Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde büyük bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Hava muhalefeti nedeniyle yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi, yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Olay, Çatalağzı beldesinde bulunan bir firmaya ait yüzer vincin, dış koşullar nedeniyle bağlı olduğu rıhtımdan kurtulup sürüklenmesiyle başladı. Zonguldak Liman Başkanlığı ekipleri, römorkörler yardımıyla yüzer vinci güvenli bir alana taşımaya çalıştıkları sırada halatlar koptu ve vinç dereye sürüklendi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yüzer vincin içinde bulunan 5 kişiyi kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Kurtarılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası, yetkililer bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve çalışmalara devam ediyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde halatları kopan yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde halatları kopan yüzer vinçte mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.